फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: OP Rajbhar said, "If SP wins, how can the election be fair? If it loses, how can it be dishonest?" He ques

यूपी: ओपी राजभर बोले- सपा जीत गई तो चुनाव सही और हार गई तो बेईमानी कैसे; 37 सांसदों पर उठाया सवाल

Thu, 15 Oct 2026 07:36 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 15 Oct 2026 07:36 PM IST
सार

UP Assembly Elections: ओपी राजभर ने कहा कि केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है। ऐसे में जिन चुनावों में सपा को हार मिली, वे गलत और जिस चुनाव में जीत मिली, वह सही कैसे हो गया।

 

विज्ञापन
UP: OP Rajbhar said, "If SP wins, how can the election be fair? If it loses, how can it be dishonest?" He ques
अखिलेश यादव और ओपी राजभर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईमानदारी से हुआ था या नहीं? राजभर ने कहा कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा हारी तो चुनाव पर सवाल उठाए गए, लेकिन 2024 में पार्टी के 37 सांसद जीतकर संसद पहुंचे तो सब ठीक हो गया।

विज्ञापन


राजभर ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि केंद्र में 2014 से भाजपा की सरकार है। ऐसे में जिन चुनावों में सपा को हार मिली, वे गलत और जिस चुनाव में जीत मिली, वह सही कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि 2024 में अखिलेश यादव के परिवार के पांच सदस्य भी सांसद चुने गए। तब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए। राजभर ने अखिलेश यादव पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि एसी, पीसी और ट्विटर ने उन्हें बहका दिया है।
विज्ञापन


2027 में सपा की साइकिल का टायर फटेगा
राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार सपा की साइकिल का टायर पंचर नहीं, बल्कि फटेगा। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को चुनाव में हार का अंदेशा है, इसलिए वह अभी से बहाने तलाश रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा...कुछ आंसू बचाके रखिए। सत्ताइस में सपा साफ है अखिलेश जी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed