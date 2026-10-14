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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: CM Yogi releases former President Ram Nath Kovind's book; says he chose the path of dedicated effort.

यूपी: सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति की पुस्तक का किया विमोचन, बोले- उन्होंने पुरुषार्थ का रास्ता चुना

Wed, 14 Oct 2026 01:06 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 14 Oct 2026 01:06 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया।

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UP: CM Yogi releases former President Ram Nath Kovind's book; says he chose the path of dedicated effort.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा बताती है कि उन्होंने अभावों को अपनी ढाल नहीं बनाया बल्कि संघर्ष और पुरुषार्थ का रास्ता चुना।
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सीएम योगी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने नाम के अनुरूप ही अपनी जन्मभूमि से अनुराग बनाए रखा। हर भारतीय को ये करना चाहिए कि वो कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए पर अपनी जन्मभूमि से स्नेह बनाए रखे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया और पांच वर्ष तक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।
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