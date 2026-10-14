यूपी: सीएम योगी ने पूर्व राष्ट्रपति की पुस्तक का किया विमोचन, बोले- उन्होंने पुरुषार्थ का रास्ता चुना
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 14 Oct 2026 01:06 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया।
विज्ञापन
विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा बताती है कि उन्होंने अभावों को अपनी ढाल नहीं बनाया बल्कि संघर्ष और पुरुषार्थ का रास्ता चुना।
सीएम योगी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने नाम के अनुरूप ही अपनी जन्मभूमि से अनुराग बनाए रखा। हर भारतीय को ये करना चाहिए कि वो कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए पर अपनी जन्मभूमि से स्नेह बनाए रखे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया और पांच वर्ष तक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीएम योगी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने नाम के अनुरूप ही अपनी जन्मभूमि से अनुराग बनाए रखा। हर भारतीय को ये करना चाहिए कि वो कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए पर अपनी जन्मभूमि से स्नेह बनाए रखे।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया और पांच वर्ष तक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन