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सीएम योगी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने नाम के अनुरूप ही अपनी जन्मभूमि से अनुराग बनाए रखा। हर भारतीय को ये करना चाहिए कि वो कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए पर अपनी जन्मभूमि से स्नेह बनाए रखे। विज्ञापन



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया और पांच वर्ष तक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। विज्ञापन विज्ञापन



सीएम योगी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने नाम के अनुरूप ही अपनी जन्मभूमि से अनुराग बनाए रखा। हर भारतीय को ये करना चाहिए कि वो कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए पर अपनी जन्मभूमि से स्नेह बनाए रखे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ा वह होता है जिसमें संघर्षों से लड़ने की क्षमता होती है। सम-विषम परिस्थतियों से जूझने की क्षमता होती है। यही वह जज्बा था जिसने रामनाथ कोविंद जी को महानता के शिखर पर पहुंचाया और पांच वर्ष तक देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा बताती है कि उन्होंने अभावों को अपनी ढाल नहीं बनाया बल्कि संघर्ष और पुरुषार्थ का रास्ता चुना।