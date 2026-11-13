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यूपी: लखनऊ के स्कूल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 13 Nov 2026 05:59 PM IST

सार लखनऊ के विकासनगर सेक्टर छह स्थित एक स्कूल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पड़ताल में जुटी है।

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