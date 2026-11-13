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यूपी: लखनऊ के स्कूल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

Fri, 13 Nov 2026 05:59 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 13 Nov 2026 05:59 PM IST
सार

लखनऊ के विकासनगर सेक्टर छह स्थित एक स्कूल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पड़ताल में जुटी है।

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UP: Security guard dies by hanging on Lucknow school premises; family members level serious allegations agains
Crime Demo - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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लखनऊ के विकासनगर सेक्टर छह स्थित एक स्कूल परिसर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गार्ड को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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