यूपी: लखनऊ के स्कूल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर दी जान, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप
लखनऊ के विकासनगर सेक्टर छह स्थित एक स्कूल परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पड़ताल में जुटी है।
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लखनऊ के विकासनगर सेक्टर छह स्थित एक स्कूल परिसर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गार्ड को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।