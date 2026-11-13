प्रदेश में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर नई राजनीतिक चुनौती पेश कर दी है। इसे अन्य दलों के साथ बसपा के लिए भी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसकी वजह चंद्रशेखर आजाद की कैडर और युवा मतदाताओं के बीच तेजी से बढ़ती पैठ है। ऐसे में बसपा के सामने अपने परंपरागत मतदाताओं को सहेजने की चुनौती होगी।

विज्ञापन

बसपा ने 2007 के विधानसभा चुनाव में 30.43 प्रतिशत वोट हासिल कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद पार्टी का मत प्रतिशत लगातार गिरता गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे 12.88 प्रतिशत और 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 9.39 प्रतिशत वोट मिले। 2022 में पार्टी को केवल बलिया की रसड़ा सीट पर जीत मिली थी। यहां से उमाशंकर सिंह विधायक बने थे। हाल ही में उनके निधन के बाद चर्चा है कि बसपा उनके बेटे को इस सीट से प्रत्याशी बना सकती है।बसपा के गिरते जनाधार से दलित राजनीति में नए नेतृत्व के लिए जगह बनी है, लेकिन मायावती का राजनीतिक आधार अब भी कायम है। खासकर जाटव समुदाय में उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है और पार्टी के कैडर मतदाताओं का भी उनसे जुड़ाव है। कानून-व्यवस्था को लेकर मायावती के सख्त फैसलों की चर्चा आज भी होती है। पार्टी दिसंबर में लखनऊ में आयोजन कर अपनी कैडर ताकत दिखाने की तैयारी में है।