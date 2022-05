{"_id":"6279fda76a26ce7afd660ba3","slug":"up-board-pre-board-examinations-of-the-current-session-will-be-held-in-february-and-main-in-march-academic-calendar-for-the-academic-session-2022-23-released","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च में होगी : 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं एक से 15 फरवरी 2023 तक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 10 May 2022 11:36 AM IST