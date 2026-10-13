यूपी: भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष घोषित, किशन को लखनऊ महानगर और दिनेश को जिले की कमान

भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिलों के अध्यक्ष के नाम बुधवार को घोषित कर दिए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने लखनऊ में महानगर की कमान किशन कुमार लोधी को और जिले की कमान दिनेश कुमार वर्मा को दी है।

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इसी तरह अवध क्षेत्र में रायबरेली में सूर्यप्रकाश वर्मा, उन्नाव में मनोज निषाद, सीतापुर में संतोष प्रजापति, हरदोई में दिनेश पाल, अयोध्या जिले में सुधीर गुप्ता, महानगर में डॉ. अरविन्द चौरसिया, अम्बेडकरनगर में अमरजीत मौर्य, बाराबंकी में सुरजीत पाल, बलरामपुर में प्रिन्स वर्मा, बहराइच में नन्हे लाल लोधी, गोंडा में प्रिंस चौरसिया, श्रावस्ती में शुभम कश्यप और लखीमपुर खीरी में भूपेन्द्र मोदी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।