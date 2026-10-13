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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: BJP Backward Classes Morcha district presidents announced; Kishan gets charge of Lucknow city

यूपी: भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष घोषित, किशन को लखनऊ महानगर और दिनेश को जिले की कमान

Tue, 13 Oct 2026 10:40 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 13 Oct 2026 10:40 PM IST
सार

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने लखनऊ में महानगर की कमान किशन कुमार लोधी को और जिले की कमान दिनेश कुमार वर्मा को दी है।

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UP: BJP Backward Classes Morcha district presidents announced; Kishan gets charge of Lucknow city
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर और जिलों के अध्यक्ष के नाम बुधवार को घोषित कर दिए। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने लखनऊ में महानगर की कमान किशन कुमार लोधी को और जिले की कमान दिनेश कुमार वर्मा को दी है।

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इसी तरह अवध क्षेत्र में रायबरेली में सूर्यप्रकाश वर्मा, उन्नाव में मनोज निषाद, सीतापुर में संतोष प्रजापति, हरदोई में दिनेश पाल, अयोध्या जिले में सुधीर गुप्ता, महानगर में डॉ. अरविन्द चौरसिया, अम्बेडकरनगर में अमरजीत मौर्य, बाराबंकी में  सुरजीत पाल, बलरामपुर में प्रिन्स वर्मा, बहराइच में नन्हे लाल लोधी, गोंडा में प्रिंस चौरसिया, श्रावस्ती में शुभम कश्यप और लखीमपुर खीरी में भूपेन्द्र मोदी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

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