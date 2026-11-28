लखनऊ के गोसाईंगंज के मोहारी खुर्द की मतदाता सूची में प्रमोद कुमार सिंह के परिवार के साथ जाकिर अली का नाम भी दर्ज था। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय विशेष शिविर में प्रमोद ने अपने बूथ नवी खेड़ा पहुंचकर फॉर्म-7 भरकर उनका नाम कटवाया। राजधानी में शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय विशेष शिविर में त्रुटि सुधार के साथ ही नए नाम जोड़ने और मृतक एवं अपात्रों के नाम काटने का अभियान भी चलाया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि जाकिर अली खुजौली गांव के निवासी हैं और उनका नाम गलती से मोहारी खुर्द की मतदाता सूची में दर्ज हो गया था। अब आवेदन के आधार पर उनका नाम हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। मतदाता सूची से नाम कटवाने के साथ ही नए मतदाताओं में सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भी उत्साह दिखा।इसी बूथ पर 19 वर्षीय महक ने पहली बार मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 जमा किया। इसी तरह सरोजनीनगर के बंथरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बूथ संख्या 237 पर सात फॉर्म-6 भरे गए। वहीं, बूथ संख्या 233 पर नौ, 234 पर नौ और 235 पर आठ आवेदन मिले। बंथरा निवासी राकेश ने अपना नाम हमीरपुर की सूची से हटवाकर वार्ड संख्या 13 में दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 भरा।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने शनिवार को लखनऊ मध्य और सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने लखनऊ मध्य में टिकरा हाउस, लालबाग, एमा थॉमसन, लालबाग कैंट रोड, बटलर पैलेस कॉलोनी और अवध गर्ल्स कॉलेज, गौतमपल्ली स्थित बूथों का जायजा लिया। इसके बाद सरोजनीनगर के आशियाना स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल और महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय के बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित मिले। डीएम ने निर्वाचन कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर जरूरी निर्देश दिए।