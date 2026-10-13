यूपी: आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर एक्शन, प्रदेश के 21 अस्पतालों पर छापा; वसूली और पैकेज में हेरफेर के आरोप

लखनऊ के छह अस्पतालों में इलाज और बिलिंग में गड़बड़ी

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि योगी सरकार लगातार आयुष्मान योजना का लाभ पात्र गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने एवं उन्हें बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के निर्धारित नियमों के अनुसार इलाज उपलब्ध कराने के लिये कार्य कर रही है।



उन्होंने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप मंगलवार को टीमों ने लखनऊ 6 क्रमशः चंद्रावती हॉस्पिटल, दुबे जी हॉस्पिटल, जीवक हॉस्पिटल, काइंड हॉस्पिटल, मेडलाइफ रिसर्च एंड ट्रॉमा सेंटर और एस.आर. हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पतालों के रिकॉर्ड, मरीजों के बयान और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जांच की गई।



जांच में कुछ मरीजों को सामान्य बीमारी होने के बावजूद रिकॉर्ड में आईसीयू और एचडीयू में भर्ती दिखाने के मामले सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों ने अधिक भुगतान पाने के लिए इलाज के पैकेज में हेरफेर की। इसके अलावा, योजना के तहत इलाज कैशलेस होने के बावजूद कुछ मरीजों और उनके तीमारदारों से नकद पैसे लेने की शिकायतें मिलीं। जांच में ड्यूटी रोस्टर में गड़बड़ी, विशेषज्ञ डॉक्टरों की गैरमौजूदगी और गंभीर मरीजों के इलाज में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी भी पाई गई।