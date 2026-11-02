यूपी: प्रदेश में जीएसटी चोरी का नया खेल, दूसरे राज्यों के नाम पर ई-वे बिल बनाकर यूपी में ही उतार रहे माल

जीएसटी में माल की निर्बाध आवाजाही के लिए ई वे बिल और वाहनों की जांच के नियमों में बदलाव का फायदा फर्जी कारोबारी उठा रहे हैं। दूसरे राज्यों के नाम पर ई वे बिल बनाकर माल की वास्तविक सप्लाई यूपी में ही की जा रही है। इससे राज्य कर विभाग के सामने टैक्स चोरी रोकने और वास्तविक कारोबारियों तक पहुंचने की चुनौती बढ़ गई है।

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जीएसटी परिषद की आठ अक्तूबर को हुई 57वीं बैठक में वाहनों की जांच को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके तहत सामान्य या रैंडम जांच के बजाय विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति से वाहन रोका जा सकेगा। विज्ञापन



जिस राज्य में माल भेजने वाला और पाने वाला दोनों पंजीकृत नहीं हैं, वहां के अधिकारी वाहन की जांच या माल जब्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें गड़बड़ी की सूचना संबंधित राज्य को देनी होगी। हालांकि, ई वे बिल या माल के स्रोत और दस्तावेज नहीं होने पर ट्रांजिट राज्य कार्रवाई कर सकेगा। जीएसटी परिषद की आठ अक्तूबर को हुई 57वीं बैठक में वाहनों की जांच को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके तहत सामान्य या रैंडम जांच के बजाय विशेष खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति से वाहन रोका जा सकेगा।जिस राज्य में माल भेजने वाला और पाने वाला दोनों पंजीकृत नहीं हैं, वहां के अधिकारी वाहन की जांच या माल जब्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें गड़बड़ी की सूचना संबंधित राज्य को देनी होगी। हालांकि, ई वे बिल या माल के स्रोत और दस्तावेज नहीं होने पर ट्रांजिट राज्य कार्रवाई कर सकेगा।

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