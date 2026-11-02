यूपी: नवंबर के लगने के बाद प्रदेश में चढ़ना शुरू हुआ पारा, नए चक्रवात मुरासू का नहीं पड़ेगा असर
Weather in UP: यूपी में चक्रवात का असर कम होने के बाद एक बार फिर से पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है।
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उत्तर प्रदेश में सोमवार को ज्यादातर हिस्सों से मौसम साफ रहा। धूप खिलने से प्रदेश भर में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी आई। माैसम विभाग का कहना है कि अब दिन में धूप होगी और तापमान में बढ़त आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट आएगी और रातें पहले के मुकाबले ठंडी होंगी। हालांकि सुबह कोहरे का प्रकोप रह सकता है। सोमवार को गाजियाबाद, बलिया, गोरखपुर, बरेली, अमेठी आदि कई जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। बलिया और गाजियाबाद में 50 मीटर से भी कम दृश्यता रही।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे नए चक्रवात मुरासू का असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा। साथ ही अब बारिश का दौर थमने के बाद दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ेगा, जबकि रात में ठंडक बढ़ेगी। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है।
सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बलिया में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 15.7 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ इटावा में सबसे ठंडी रात रही।
दो दिन में साढ़े पांच डिग्री चढ़ा दिन का पारा
राजधानी में सोमवार को धूप छांव का माैसम रहा। सुबह हल्का कोहरा रहा जो दिन चढ़ने के साथ छंट गया। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त आई। शनिवार से सोमवार के बीच देखें तो दो दिन में दिन के तापमान में साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस का उछाल दर्ज किया गया।
क्षेत्रीय माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों के दाैरान अब दिन के तापमान में कोईविशेष परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन रात के पारे में अभी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और रात में क्रमश: ठंड बढ़ेगी।
सोमवार को दिन का तापमान 2.4 डिग्री की बढ़त के साथ 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक रहा।