राजधानी में सोमवार को धूप छांव का माैसम रहा। सुबह हल्का कोहरा रहा जो दिन चढ़ने के साथ छंट गया। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़त आई। शनिवार से सोमवार के बीच देखें तो दो दिन में दिन के तापमान में साढ़े पांच डिग्री सेल्सियस का उछाल दर्ज किया गया।



क्षेत्रीय माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों के दाैरान अब दिन के तापमान में कोईविशेष परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन रात के पारे में अभी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी और रात में क्रमश: ठंड बढ़ेगी।



सोमवार को दिन का तापमान 2.4 डिग्री की बढ़त के साथ 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 0.8 डिग्री की गिरावट के साथ 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से 5.2 डिग्री अधिक रहा।