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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Uncle of absconding triple-murder suspect Rishabh arrested

Lucknow News: तिहरे हत्याकांड में फरार ऋषभ का चाचा गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 01:58 AM IST
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Uncle of absconding triple-murder suspect Rishabh arrested
तिहरे हत्याकांड में ऋषभ का फरार  चाचा गिरफ्तार
लखनऊ। सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में पार्किंग के विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में फरार आरोपी राजेश शुक्ला को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। राजेश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस राजेश की बेटी दिव्या की तलाश कर रही है। दिव्या पर भी इनाम घोषित है। अब पुलिस उस पर इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी में है।
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इंस्पेक्टर सआदतगंज अशोक कुमार सोनकर के मुताबिक आरोपी को पारा रोड स्थित हंसनगर पुलिया तिकुनाया के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ऋषभ के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से आरोपी ऋषभ ने वारदात को अंजाम दिया उससे लग रहा है कि वह पहले से हत्या की तैयारी कर चुका था। पुलिस वारदात के समय वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगा रही है। इसके साथ ही विवाद कहां से शुरू हुआ और पहले क्या हुआ, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस चश्मदीद की तलाश में है। चश्मदीद मिलने पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे।
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पहले से दर्ज हैं तीन एफआईआर

राजेश ब्राह्मणी टोला का रहने वाला है। उस पर पहले से तीन एफआईआर दर्ज हैं। इनमें महिलाओं से अभद्रता, धमकी और मारपीट के मामले शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ पूर्व में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई थी। आरोपी दबंग किस्म का है और पुलिस वालों से भी उसकी नजदीकियां हैं। पीड़ित परिवार ने राजेश को पुलिस का मुखबिर बताया था। पूछताछ में आरोपी ने बेटी दिव्या के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी।
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उल्लेखनीय है कि 26 अक्तूबर को पार्किंग के विवाद में ब्राह्मणी टोला में ऋषभ शुक्ला ने एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मार दी थी। हमले में शिवाजी, उनके बेटे सुयश और भाई शंभू तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने मौके से हत्यारोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही वारदात में शामिल पांच अन्य को भी गिरफ्तार किया गया था। राजेश मौके से भाग निकला था, जिसे पुलिस ने शनिवार को दबोच लिया।
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