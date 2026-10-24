फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Unclaimed patient undergoes free surgery for a fractured hip at Balrampur Hospital

Lucknow News: बलरामपुर अस्पताल में लावारिस मरीज के टूटे कूल्हे का हुआ मुफ्त ऑपरेशन

Sat, 24 Oct 2026 01:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Unclaimed patient undergoes free surgery for a fractured hip at Balrampur Hospital
बलरामपुर अस्पताल।
लखनऊ। बलरामपुर अस्पताल में डॉक्टरों ने लावारिस मरीज के टूटे कूल्हे का सफल ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन निशुल्क हुआ।
विज्ञापन

कल्लू कश्यप को 15 सितंबर को बलरामपुर अस्पताल के लावारिस वार्ड में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान मरीज में खून की कमी पाई गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से पहले दो यूनिट ब्लड की व्यवस्था कर उसे चढ़ाया। इसके बाद हड्डी रोग विभाग की टीम ने दाहिने कूल्हे का ऑपरेशन किया। सर्जरी में हड्डी को सहारा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला पीएफएन (प्रॉक्सिमल फीमर नेल) इम्प्लांट अस्पताल प्रशासन की ओर से मुफ्त उपलब्ध कराया गया।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल और आगे के इलाज के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि मरीज के लावारिस होने के बावजूद इलाज में कोई देरी नहीं होने दी गई। निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने बताया कि अस्पताल का मकसद हर वर्ग, खासकर निराश्रित मरीजों को बेहतर निशुल्क इलाज उपलब्ध कराना है। ऑपरेशन टीम में सर्जन डॉ. सुरूर अली, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. सुरेश कौशल, डॉ. देशराज सिंह और ओटी स्टाफ शामिल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed