Lucknow News: शॉर्ट सर्किट से दो डालाें में लगी आग

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लखनऊ। अमीनाबाद के मॉडल हाउस स्थित तारक मुखर्जी रोड और कैंट रोड के उदयगंज में बृहस्पतिवार दो डाले में आग लग गई। दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। एफएसओ हजरतगंज माम चंद बडगूजर ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 1:54 बजे तारक मुखर्जी रोड पर किनारे खड़े डाले में आग लग गई। वह दो गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और आधे घंटे में लपटों पर काबू पा लिया। इसके बाद रात 2:18 उनकी टीम को उदयगंज खड़े डाले में आग लगने की सूचना मिली। वहां भी टीम ने एक गाड़ी की मदद से 20 मिनट में आग बुझा ली। दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। जांच में दोनों वाहनों में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट आया है।