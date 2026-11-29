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बाराबंकी के नवाबगंज स्थित लक्ष्मणपुरी कॉलोनी निवासी अभिषेक वर्मा की दोनों किडनी खराब हैं। वह पत्नी निधि के साथ 22 नवंबर को कार से डायलिसिस कराने जा रहे थे। आरोप है कि जुग्गौर नहर पुल से करीब 50 मीटर पहले उन्हें नागा साधु के वेश में दो लोग मिले। उन्होंने अभिषेक से पानी मांगा और कार में बैठने को कहा। अभिषेक ने दोनों को पानी पिलाया और कार में बैठा लिया। इस बीच आरोपियों ने अभिषेक के हाथ से करीब साढ़े नौ ग्राम की मूंगा नग जड़ी अंगूठी और उनकी पत्नी के हाथ से तीन ग्राम की सोने की अंगूठी उतरवा ली। आरोप है कि इसके बाद एक ठग ने वशीकरण क्रिया की, जिससे दंपती कुछ समझ नहीं पाए और दोनों ने अपनी अंगूठियां आरोपियों को दे दीं। कुछ दूर जाने पर अभिषेक को ठगी का अहसास हुआ तो वह वापस लौटे, लेकिन दोनों ठग भाग चुके थे। आरोप है कि शिकायत के बावजूद बीबीडी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इंस्पेक्टर बीबीडी रामसूरत पटेल का कहना है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।

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लखनऊ। पत्नी के साथ डायलिसिस कराने जा रहे कार सवार युवक से साधु के वेश में आए दो ठग करीब दो लाख रुपये कीमत की दो सोने की अंगूठियां ले गए। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बीबीडी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।