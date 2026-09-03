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Lucknow News: आनंद विहार के लिए लखनऊ होकर आज चलेंगी दो स्पेशल ट्रेनें

Thu, 03 Sep 2026 01:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:35 AM IST
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Two special trains for Anand Vihar will depart today via Lucknow
लखनऊ। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन बृहस्पतिवार को स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। अयोध्या-आनंदविहार स्पेशल और वाराणसी-आनंदविहार स्पेशल ट्रेनें लखनऊ होंकर गुजरेंगी।
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सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि ट्रेन 04213 अयोध्या कैंट–आनंदविहार टर्मिनल आरक्षित ट्रेन बृहस्पतिवार को अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे चलकर बाराबंकी के रास्ते लखनऊ रात 8:45 बजे होते हुए बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद से गुजरते हुए सुबह 6:10 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04214 आनंद विहार टर्मिनल–अयोध्या कैंट शुक्रवार को आनंदविहार से सुबह 8:20 बजे चलकर इन स्टेशनों से होते हुए लखनऊ शाम 5:40 बजे और अयोध्या कैंट रात 9:35 बजे पहुंचेगी।
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इसी तरह ट्रेन 04217 वाराणसी–आनंदविहार टर्मिनल वाराणसी से बृहस्पतिवार को दोपहर 3:40 बजे चलकर मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, रायबरेली के रास्ते रात 8:55 बजे लखनऊ होते हुए बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद होकर सुबह 7:10 बजे आनंदविहार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 04218 आनंदविहार टर्मिनल–वाराणसी शुक्रवार को आनंदविहार से सुबह 8:30 बजे चलकर इन स्टेशनों से होते हुए शाम 6:30 बजे लखनऊ और रात 12:25 बजे वाराणसी पहुंचेगी।
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