Lucknow News: रंजिश में दो बार फायरिंग, तमंचे के साथ आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 18 Nov 2026 01:50 AM IST
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सरोजनीनगर। रुस्तम विहार कॉलोनी में मंगलवार सुबह पुरानी रंजिश में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने तमंचे से दो बार फायरिंग की। उसने महिला और बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों पर भी असलहा तान दिया। हालांकि, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने देर रात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
कॉलोनी निवासी मो. एख्लाक सचिवालय के पास एक होटल में मैनेजर हैं। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी शाजिया घर से बाहर निकलीं। आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार मो. अली ने पुरानी रंजिश में उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी दी। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।
आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मो. अली तमंचा निकाल लाया और शाजिया पर फायरिंग कर दी। गोली उन्हें नहीं लगी। इसके बाद वह घर के अंदर चला गया। इस पर एख्लाक पक्ष के लोगों ने उसके घर के गेट पर ईंट-पत्थर फेंके। आरोप है कि मो. अली दोबारा बाहर आया और फायरिंग करते हुए बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों को तमंचा दिखाकर धमकाया। बाद में उसने छत से ईंट-पत्थर भी फेंके।
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इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया गया है।
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कॉलोनी निवासी मो. एख्लाक सचिवालय के पास एक होटल में मैनेजर हैं। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी शाजिया घर से बाहर निकलीं। आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार मो. अली ने पुरानी रंजिश में उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी दी। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।
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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मो. अली तमंचा निकाल लाया और शाजिया पर फायरिंग कर दी। गोली उन्हें नहीं लगी। इसके बाद वह घर के अंदर चला गया। इस पर एख्लाक पक्ष के लोगों ने उसके घर के गेट पर ईंट-पत्थर फेंके। आरोप है कि मो. अली दोबारा बाहर आया और फायरिंग करते हुए बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों को तमंचा दिखाकर धमकाया। बाद में उसने छत से ईंट-पत्थर भी फेंके।
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इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया गया है।