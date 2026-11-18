विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कॉलोनी निवासी मो. एख्लाक सचिवालय के पास एक होटल में मैनेजर हैं। मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे वह बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी शाजिया घर से बाहर निकलीं। आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार मो. अली ने पुरानी रंजिश में उन्हें तेजाब फेंकने की धमकी दी। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।आरोप है कि विवाद बढ़ने पर मो. अली तमंचा निकाल लाया और शाजिया पर फायरिंग कर दी। गोली उन्हें नहीं लगी। इसके बाद वह घर के अंदर चला गया। इस पर एख्लाक पक्ष के लोगों ने उसके घर के गेट पर ईंट-पत्थर फेंके। आरोप है कि मो. अली दोबारा बाहर आया और फायरिंग करते हुए बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों को तमंचा दिखाकर धमकाया। बाद में उसने छत से ईंट-पत्थर भी फेंके।इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर तमंचा बरामद कर लिया गया है।