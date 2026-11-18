Lucknow News: सिटी में आज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:49 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:49 AM IST
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शोभायात्रा
रामकृष्ण मठ में भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और शोभायात्रा सुबह 8 बजे।
संगोष्ठी
ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका पर गोष्ठी बीबीएयू में सुबह 10 बजे।
आंवला नवमी पूजन
अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से गोपाष्टमी एवं आंवला नवमी पूजन निरालानगर की बाबा सारनदास मंदिर गोशाला में सुबह 11 बजे।
टूर्नामेंट
केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान की ओर से 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट का पहला दिन सीमैप परिसर में सुबह 11 बजे।
उत्तराखंड महोत्सव
उत्तराखंड महोत्सव का 10वां दिन विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन बीरबल साहनी मार्ग स्थित गोमती तट पर सुबह 11 बजे।
वार्षिक दिवस
एनबीआरआई का 73वां वार्षिक दिवस समारोह संस्थान परिसर में दोपहर 3 बजे।
भजन संध्या
दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की 51वीं वर्षगांठ पर भजन संध्या दूरदर्शन केंद्र में दोपहर 3 बजे।
दीपोत्सव
भारत विकास परिषद की ओर से दीपोत्सव निरालानगर के भारतीय शिक्षा शोध संस्थान में शाम 4 बजे।
विज्ञापन
रामकृष्ण मठ में भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और शोभायात्रा सुबह 8 बजे।
संगोष्ठी
ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की भूमिका पर गोष्ठी बीबीएयू में सुबह 10 बजे।
आंवला नवमी पूजन
अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से गोपाष्टमी एवं आंवला नवमी पूजन निरालानगर की बाबा सारनदास मंदिर गोशाला में सुबह 11 बजे।
टूर्नामेंट
केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान की ओर से 53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल टूर्नामेंट का पहला दिन सीमैप परिसर में सुबह 11 बजे।
उत्तराखंड महोत्सव
उत्तराखंड महोत्सव का 10वां दिन विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन बीरबल साहनी मार्ग स्थित गोमती तट पर सुबह 11 बजे।
वार्षिक दिवस
एनबीआरआई का 73वां वार्षिक दिवस समारोह संस्थान परिसर में दोपहर 3 बजे।
भजन संध्या
दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की 51वीं वर्षगांठ पर भजन संध्या दूरदर्शन केंद्र में दोपहर 3 बजे।
दीपोत्सव
भारत विकास परिषद की ओर से दीपोत्सव निरालानगर के भारतीय शिक्षा शोध संस्थान में शाम 4 बजे।