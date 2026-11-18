विज्ञापन



ये बातें मंगलवार को संस्थान के निदेशक डॉ.आरके धीमन ने संस्थान में विश्व गुणवत्ता माह के तहत क्वालिटी: पावरिंग परफॉर्मेंस थीम पर आयोजित क्वालिटी वेबिनार कहीं। उन्होंने घोषणा की कि संस्थान के स्थापना दिवस पर बेहतर काम करने वाले विभागों को क्वालिटी एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया जाएगा। टेलीमेडिसिन केंद्र में हुए कार्यक्रम में डॉ.आरके सिंह, डॉ. तन्मय घटक भी माैजूद रहे।

विज्ञापन

लखनऊ। पीजीआई में मरीजों की देखभाल, शिक्षण और शोध तीन प्रमुख केंद्र हैं। तीनों में गुणवत्ता जरूरी है। मृत्यु दर और बीमारियों पर नियंत्रण, इलाज के दौरान होने वाली प्रतिकूल घटनाओं में कमी और जांच की बेहतर प्रक्रिया भी गुणवत्ता का हिस्सा हैं। हर मरीज के साथ व्यवहार होना चाहिए।