Lucknow News: रंजिश में दो दोस्तों पर फायरिंग, एक की हथेली में लगी गोली

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गाजियाबाद निवासी नितिन बीबीडी कॉलेज में बीसीए के छात्र हैं। वह परीक्षा देने लखनऊ आए थे। सुधांशु भी इसी कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। दोनों अयोध्या मार्ग स्थित पार्श्वनाथ सिटी में किराये के मकान में रहते हैं। सुधांशु का आरोप है कि बीती रात उन्हें पता चला कि कुछ युवक उनके और उनके साथी शिवचरन की रेकी कर रहे हैं। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस ने छानबीन की पर कोई नहीं मिला। इसके बाद सुधांशु और नितिन खाना खाने के लिए तिवारीगंज चले गए। आरोप है कि तिवारीगंज में लखनऊ मार्बल नाम की दुकान के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी।गोली लगने के बाद सुधांशु और नितिन जान बचाकर भागे। हमलावरों ने उनका पीछा किया और ऋषभ राय का नाम लेकर धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि ऋषभ राय से उलझने का मतलब समझ रहे हो। एक आरोपी ने फोन पर ऋषभ राय को गोली मारने की सूचना भी दी।सुधांशु का आरोप है कि 23 मार्च को गोमतीनगर में ऋषभ राय और उसके गैंग ने उनके साथी शिवचरन सिंह को गोली मारकर घायल किया था। इस मामले में गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। सुधांशु के अनुसार, शिवचरन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा था।एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि हत्या के प्रयास की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है और दोनों पक्षों में पूर्व विवाद की भी जांच कर रही है।