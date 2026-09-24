Lucknow News: जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर महिला से ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन



एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव के मुताबिक, मंजूलता ने रायबरेली के हरचंदपुर स्थित पूरने बलवंत सिंह निवासी भानु प्रताप सिंह के माध्यम से सुशांत गोल्फ सिटी के निजामपुर में प्लॉट देखा था। भानु ने उनकी मुलाकात गोमतीनगर के वरदानखंड निवासी जय प्रकाश सिंह से कराई। जय प्रकाश ने खुद को रियल एस्टेट कंपनी अनंत कृष्णा इंफ्रा हाउसिंग का मालिक और मूलरूप से अमेठी के मोहनगंज स्थित टोडपुर का निवासी बताया। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 18 लाख रुपये लेकर मंजूलता और उनके बेटे यशवर्धन के नाम जमीन की रजिस्ट्री कर दी। तीन साल बाद दाखिल-खारिज नहीं होने पर जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। रुपये मांगने पर आरोपियों ने चेक दिए जो बाउंस हो गए। मंजूलता की शिकायत पर आठ अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई। बुधवार को भानु प्रताप और जय प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। (संवाद)

विज्ञापन

गोसाईंगंज। जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजकीय इंटर कॉलेज की क्लर्क मंजूलता से 18 लाख रुपये हड़पने के मामले में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।