फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Tumor five times the size of the uterus removed; hope for motherhood remains.

Lucknow News: गर्भाशय से पांच गुना बड़े ट्यूमर को निकाला, मां बनने की उम्मीद बची

Mon, 21 Sep 2026 02:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Tumor five times the size of the uterus removed; hope for motherhood remains.
सिविल अस्पताल में हुआ इलाज।
लखनऊ। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर 29 साल की महिला के गर्भाशय से पांच गुना बड़े ट्यूमर को निकाला है। 3.5 किलो के इस ट्यूमर से महिला की किडनी को खतरा था और मां बनने की संभावना भी खत्म हो रही थी। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ है।
विज्ञापन

अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि गोंडा निवासी महिला लंबे समय से पेट के निचले हिस्से में दर्द और सूजन से परेशान थी। कई अस्पतालों में दिखाया, मगर गर्भाशय बचाते हुए ऑपरेशन के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सिविल अस्पताल में सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्रा ने जांच कराई तो सीटी स्कैन में बड़ा ब्रॉड लिगामेंट ट्यूमर मिला। ट्यूमर का आकार 35x20x15 सेमी था, जबकि गर्भाशय सिर्फ 7x6 सेमी का रह गया था। वह पेशाब की नली, खून की तीन बड़ी नलियों और अंडाशय को दबा रहा था। इससे किडनी में सूजन आ गई थी। महिला का हीमोग्लोबिन भी 6.3 था। इसलिए पहले तीन यूनिट खून चढ़ाया गया।
विज्ञापन

ऑपरेशन में टीम ने बेहद सावधानी से यूरेटर और बड़ी रक्त वाहिकाओं को बचाते हुए ट्यूमर को अलग किया। डॉ. आनंद मिश्रा ने बताया पेट में लगातार दर्द, सूजन या पेशाब संबंधी परेशानी काे नजरअंदाज न करें। ऑपरेशन करने वाली टीम में टीम में डॉ. विनोद वर्मा, डॉ. सचिन कुमार, एनेस्थीसिया से डॉ. एसके सिंह, डॉ. मोहम्मद कासिम और ओटी असिस्टेंट मीनकर व सुदेश भी शामिल रहे। निदेशक ने टीम को बधाई दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि महिला लंबे समय से पेट के निचले हिस्से में दर्द और सूजन से परेशान थी। कई अस्पतालों में दिखाया, मगर गर्भाशय बचाते हुए ऑपरेशन के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सिविल अस्पताल में सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद मिश्रा ने जांच कराई तो सीटी स्कैन में बड़ा ब्रॉड लिगामेंट ट्यूमर मिला। ट्यूमर का आकार 35x20x15 सेमी था, जबकि गर्भाशय सिर्फ 7x6 सेमी का रह गया था। वह पेशाब की नली, खून की तीन बड़ी नलियों और अंडाशय को दबा रहा था। इससे किडनी में सूजन आ गई थी। महिला का हीमोग्लोबिन भी 6.3 था। इसलिए पहले तीन यूनिट खून चढ़ाया गया।

ऑपरेशन में टीम ने बेहद सावधानी से यूरेटर और बड़ी रक्त वाहिकाओं को बचाते हुए ट्यूमर को अलग किया। डॉ. आनंद मिश्रा ने बताया पेट में लगातार दर्द, सूजन या पेशाब संबंधी परेशानी काे नजरअंदाज न करें। ऑपरेशन करने वाली टीम में टीम में डॉ. विनोद वर्मा, डॉ. सचिन कुमार, एनेस्थीसिया से डॉ. एसके सिंह, डॉ. मोहम्मद कासिम और ओटी असिस्टेंट मीनकर व सुदेश भी शामिल रहे। निदेशक ने टीम को बधाई दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed