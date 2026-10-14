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Lucknow News: व्हाट्सएप कॉल पर दिया तीन तलाक

Wed, 14 Oct 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:29 AM IST
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Triple talaq given over WhatsApp call
व्हाट्सएप कॉल पर दिया तीन तलाक
गुडंबा। फूलबाग निवासी शाजिया ने बाराबंकी के जरौली निवासी पति नूर मोहम्मद पर व्हाट्सएप कॉल पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। शाजिया के मुताबिक, 15 अप्रैल 2018 को हुए निकाह के बाद वह पति के साथ डालीगंज में रहने लगीं। आरोप है कि वर्ष 2020 में बाराबंकी स्थित ससुराल में सास जोहरा, ससुर मुहर्रम अली, देवर नबी अहमद और ननदों ने उनकी पिटाई कर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी। वह वर्ष 2022 से पति और ससुराल वालों से अलग रह रही हैं। पति छह साल के बेटे का खर्च भी नहीं देता है। 13 नवंबर 2025 की रात पति ने फोन कर 30 से 40 हजार रुपये लेकर तलाक देने की बात कही। 27 नवंबर को व्हाट्सएप कॉल पर तीन तलाक दे दिया। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि पति समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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