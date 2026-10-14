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Lucknow News: आईआईएम लखनऊ में 3.50 लाख रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड

Wed, 14 Oct 2026 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:58 AM IST
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Stipend up to Rs 3.50 lakh per month at IIM Lucknow
आईआईएम में आयोजित कैम्पस प्लेसमेंट में मौजूद प्रतिभागी
लखनऊ। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ में 2026-28 बैच के समर प्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई। 42वें पीजीपी और 23वें पीजीपी-एबीएम बैच के विद्यार्थियों को 600 से अधिक ऑफर मिले। सर्वाधिक घरेलू स्टाइपेंड 3.50 लाख रुपये प्रतिमाह रहा, जबकि औसत 1.72 लाख और मीडियन 1.75 लाख रुपये प्रतिमाह दर्ज किया गया। संस्थान के अनुसार, पूरे बैच का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ।
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संस्थान के अनुसार, प्लेसमेंट के पहले दिन ही 350 से अधिक ऑफर मिले, जबकि 75 फीसदी विद्यार्थियों को औसतन 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिला। कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में अवसर मिले।
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578 विद्यार्थियों का बैच, 459 के पास कार्य अनुभव
बैच में 578 विद्यार्थी हैं, जिनमें 459 के पास कार्य अनुभव है और 119 फ्रेशर हैं। अमेजन, गूगल, एक्सेंचर, एडोबी, मैकिन्से, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, एचयूएल और रिलायंस जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया। फ्लिपकार्ट, कोका-कोला, आईबीएम और स्विगी सहित कई कंपनियां पहली बार शामिल हुईं। अडानी समूह ने चयनित इंटर्न को स्टाइपेंड के अतिरिक्त ट्यूशन फीस में छूट की पेशकश की। प्लेसमेंट चेयरपर्सन प्रो. प्रेम प्रकाश देवानी ने इसे विद्यार्थियों की प्रतिभा पर उद्योग जगत के भरोसे का प्रमाण बताया।
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