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Lucknow News: आईटीआई में प्रवेश का मौका कल तक

Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
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Opportunity for ITI admission until tomorrow
लखनऊ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश के लिए आवेदन का अंतिम मौका 15 अक्तूबर तक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पहले चयन के बावजूद प्रवेश नहीं मिल सका या जो अब तक प्रवेश नहीं ले सके हैं, आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिले के किसी भी राजकीय आईटीआई में व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पत्र जमा कर सकते हैं। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र, रैंक पत्र और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मेरिट सूची 17 अक्तूबर को जारी होगी। चयनित अभ्यर्थी उसी दिन शाम पांच बजे तक अपने सभी अभिलेखों के साथ प्रवेश ले सकेंगे।
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