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Lucknow News: युवा उत्सव में कला के जरिये देंगे नशामुक्ति का संदेश

Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:59 AM IST
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Message of de-addiction to be conveyed through art at the youth festival
लखनऊ। युवाओं में नेतृत्व क्षमता और रचनात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से बुधवार को गोमतीनगर के एक महाविद्यालय में जनपद स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के तहत होने वाले उत्सव में युवा नुक्कड़ नाटक, कविता लेखन और चित्रकला के जरिये नशामुक्ति का संदेश देंगे। लोकनृत्य और लोकगीत में भी प्रतिभा दिखाएंगे। जिला युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी अनिल तिवारी ने बताया कि चित्रकला के लिए अब तक 80 युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि लोकनृत्य और लोकगीत में पांच से सात टीमें हिस्सा लेंगी। नुक्कड़ नाटक और कविता लेखन में भी प्रविष्टियां मिली हैं। इच्छुक युवा मौके पर पहुंचकर भी प्रतिभाग कर सकते हैं।
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