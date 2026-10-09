Lucknow News: आशियाना में आज पांच घंटे डायवर्जन

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- कानपुर मार्ग, आलमबाग और पारा की ओर से आने वाला ट्रैफिक बाराबिरवा चौराहे से गीतापल्ली मोड़, बंगलाबाजार चौराहा, कांशीराम स्मारक स्थल की ओर नहीं आएगा।- बंगला बाजार पुल चौराहे से गीतापल्ली मोड़, कांशीराम स्मारक स्थल, पकरी पुल चौराहा और बाराबिरवा चौराहे की ओर ट्रैफिक नहीं आ सकेगा।- चारबाग और केकेसी की तरफ से आने वाले लोग कुंवर जगदीश चौराहे से जेल हाउस चौराहा और बंगलाबाजार चौराहे की तरफ नहीं जा सकेंगे।- गोमतीनगर और हजरतगंज से अमौसी एयरपोर्ट व कानपुर रोड की तरफ जाने वाला लोग कुंवर करियप्पा चौराहे से कुंवर जगदीश चौराहा, जेल हाउस चौराहा, कांशीराम स्मारक स्थल की तरफ नहीं जा सकेंगे।- फतेह अली तालाब चौराहे से जेल हाउस चौराहा और बंगला बाजार चौराहा की ओर यातायात नहीं जाएगा।- रायबरेली मार्ग से आने वाला ट्रैफिक तेलीबाग पुल चौराहे से बंगला बाजार पुल चौराहे की ओर नहीं जा सकेगा।- सुभानीखेड़ा चौराहे व गन्ना अनुसंधान तिराहे से लोग एसीपी कैंट कार्यालय मोड़ की तरफ नहीं जा सकेंगे।