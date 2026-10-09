Lucknow News: क्रिकेट मैदान बने तालाब, मुकाबले हुए शिफ्ट

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हालांकि इकाना के मुख्य स्टेडियम में मुंबई और असम के बीच मुकाबला पूरा हुआ। क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) के मुताबिक, बुधवार को स्टेडियम परिसर के बाहर सड़क पर काफी पानी भर गया था। इसे देखते हुए बी ग्राउंड का मैच दूसरी जगह कराने का निर्णय लिया गया।कुड़िया घाट स्थित लखनऊ क्रिकेट एकेडमी में चल रहे इंडिपेंडेंस कप के मुकाबले भी भारी बारिश के कारण रोक दिए गए हैं। बुधवार का मैच जानकीपुरम स्थित कल्पना क्रिकेट फाउंडेशन ग्राउंड में कराया गया था। एकेडमी के अर्शी रजा ने बताया कि सीनियर खिलाड़ी आसपास के मैदानों में अभ्यास कर रहे हैं, जबकि बच्चों का प्रशिक्षण ठाकुरगंज स्थित एकेडमी हॉस्टल में कराया जा रहा है।महिला क्रिकेट का मैदान भी जलमग्नगोमतीनगर के 1090 चौराहे के पास स्थित सेज ग्राउंड में भी पानी भर गया है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहली लखनऊ महिला प्रीमियर लीग के मुकाबले यहीं हुए थे। यहां महिला क्रिकेटरों के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित होते हैं।