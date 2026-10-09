Lucknow News: 45 बीघा सरकारी जमीन पर भूखंड काटने की होगी जांच

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महापौर ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार और जोनल अधिकारी अमरजीत यादव के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। नगर निगम की टीम ने घर-घर भोजन, पेयजल और दवाइयां पहुंचाईं। महापौर ने अधिकारियों को राहत सामग्री का वितरण लगातार जारी रखने के निर्देश दिए।लोहरामऊ, दाउदनगर, मिल्लत नगर का भी लिया जायजामहापौर ने नगर आयुक्त के साथ जोन-3 के लोहरामऊ, फैजुल्लागंज, दाउदनगर और मिल्लत नगर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित लोगों से उनकी जरूरतों की जानकारी ली और भोजन, पानी व दवाइयां वितरित कीं। अधिकारियों को जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री समय से पहुंचाने के निर्देश दिए।खुद भोजन चखकर जांची गुणवत्तामहापौर ने राहत शिविर में तैयार भोजन स्वयं चखकर उसकी गुणवत्ता जांची। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को तीनों समय स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। वितरण में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।डीएम ने घर-घर पहुंचाई राहत सामग्रीडीएम विशाखजी ने भी बृहस्पतिवार दोपहर लालजी टंडन वार्ड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दाैरान लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित परिवारों के घर पहुंचकर भोजन, पानी और दवाइयां वितरित कीं।अब गिरावट की उम्मीदडीएम ने बताया कि सिंचाई विभाग के अनुसार, नीमसार में 50 और भटपुरवा में 15 सेंटीमीटर जलस्तर घटा है। वहीं हनुमान सेतु में छह और गोमती बैराज में पांच सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। गऊघाट का जलस्तर सुबह छह बजे से स्थिर है। विभाग ने अगले 12 से 24 घंटे में गऊघाट, हनुमान सेतु और गोमती बैराज पर जलस्तर घटने की संभावना जताई है।