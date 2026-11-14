Lucknow News: छठ पर्व पर कल और सोमवार को बदला रहेगा यातायात

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हजरतगंज- चिरैयाझील तिराहे से लक्ष्मण मेला मैदान की ओर वाहन नहीं जाएंगे।- सिकंदरबाग चौराहे से महानगर की ओर जाने वाला सामान्य यातायात संकल्प वाटिका कटिंग से चिरैयाझील तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा।- 1090 चौराहे से पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा, बैकुंठधाम तिराहा, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की तरफ से यातायात और बसें लक्ष्मण मेला मैदान की ओर नहीं जा सकेंगी।- कैसरबाग अड्डे से चिरैयाझील तिराहा, संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की तरफ से 1090 चौराहे की ओर बसें नहीं जा सकेंगी।- समतामूलक चौराहे से बैकुंठधाम तिराहा, लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ बसें और सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।महानगर- नदवा बंधा मोड़ से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात नहीं चलेगा।- इक्का तांगा स्टैंड से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य ट्रैफिक नहीं जा सकेगा।- आईटी चौराहे से हनुमान सेतु मंदिर, सुभाष चौराहे की ओर यातायात नहीं चलेगा।- नए पक्का पुल से बंधा मार्ग होते हुए बैरल नंबर- 2 की तरफ वाहन नहीं जाएंगे।- खदरा व फैजुल्लागंज से सामान्य यातायात नया पक्कापुल की तरफ नहीं जाएगा।- नदवा बंधा यू-टर्न व हनुमान सेतु मंदिर चौराहे से डालीगंज इक्का तांगा चौराहे की तरफ यातायात नहीं चलेगा।चौक- रूमी गेट पुलिस चौकी चौराहे से सामान्य यातायात कुड़ियाघाट की तरफ नहीं जाएगा।- नया पक्का पुल से कुड़ियाघाट की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा।- कैसरबाग बस अड्डे से सीतापुर जाने वाली बसें कुड़ियाघाट होकर नहीं जा सकेंगी।- घैला पुल से ग्रीन कॉरिडोर मार्ग होते हुए कुड़ियाघाट की तरफ यातायात प्रतिबंधित रहेगा।- राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल चौराहे से कोई भी यातायात कुड़ियाघाट की तरफ नहीं जाएगा।