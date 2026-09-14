लेखक बनने के लिए अच्छा पाठक होना जरूरी : पार्थ सारथी

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महोत्सव में शहर के विभिन्न स्कूलों से आए 1200 से अधिक विद्यार्थियों ने कहानी, कला और रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लिया। कहानीकार प्रियंका सागर ने कठपुतलियों, प्रॉप्स और गीतों से बच्चों को कहानियों की दुनिया से जोड़ा। इसके बाद टीम एनसीसीएल की ड्राइंग प्रतियोगिता, क्ले आर्टिस्ट सुग्रीव विश्वकर्मा की क्ले आर्ट वर्कशॉप और राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की बुक कवर बनाने की गतिविधियां हुईं।साहित्य से समाज को समझने पर चर्चासाहित्यिक धरोहरों के वारिस सत्र में लेखक यशपाल की बहू मीना यशपाल, उपन्यासकार अमृतलाल नागर की पौत्री प्रो. ऋचा नागर और साहित्यकार भगवतीचरण वर्मा के पौत्र चंद्रशेखर वर्मा ने साहित्य और समाज के रिश्ते पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यशपाल, अमृतलाल नागर और भगवतीचरण वर्मा की रचनाओं के जरिये समाज, संस्कृति और मानवीय रिश्तों को समझा जा सकता है।ओशो की गीता खींच रही सबका ध्यानशाम को दिल्ली मेट्रो के पांच सदस्यीय लाइव बैंड ने हिंदी-अंग्रेजी के क्लासिक गीत प्रस्तुत किए। वहीं मेले में ओशो की आठ खंडों वाली गीतादर्शन किताब लोगों का ध्यान खींच रही है। इसकी कीमत 9,999 रुपये है, जबकि मेले में यह 7,500 रुपये में उपलब्ध है। युवाओं के बीच दिव्य प्रकाश दुबे की मुसाफिर कैफे भी पसंद की जा रही है।