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Lucknow News: चेन लूटकर भागीं तीन महिलाएं, 64 साल की मैना ने 60 मीटर दौड़ाकर एक को पकड़ा

Wed, 04 Nov 2026 01:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:42 AM IST
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Three women fled after snatching a chain.
एआई  तस्वीर
लखनऊ। उम्र 64 साल लेकिन हौसला किसी से कम नहीं। गले से चेन लूटकर भाग रही तीन महिलाओं के पीछे मैना देवी दौड़ पड़ीं। शोर मचाते हुए उन्होंने 50-60 मीटर दौड़ लगाकर एक आरोपी को पकड़ भी लिया जबकि उसकी दो साथी भाग निकलीं। सोमवार दोपहर आलमबाग में टेढ़ी पुलिया के पास हुई इस घटना में पुलिस ने पकड़ी गई महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
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सरोजनीनगर के बदाली खेड़ा निवासी मैना देवी सोमवार दोपहर अपनी बहू को कैसरबाग में बस पर बैठाने गई थीं। वहां से वह ऑटो में सवार होकर घर लौट रही थीं। आलमबाग में टेढ़ी पुलिया के पास तीन महिलाएं भी ऑटो में सवार हो गईं। तीनों मैना देवी के पास बैठ गईं और बातचीत के बहाने उनके गले पर हाथ फेरने लगीं।
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मैना देवी के मुताबिक, उन्होंने विरोध किया तो एक महिला ने उनका पैर दबा दिया। दूसरी ने उनसे पैर की बिछिया ठीक करने के लिए कहा। इस बीच उन्हें कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने ऑटो रुकवा दिया। इसी दौरान तीनों महिलाओं ने झपट्टा मारकर उनके गले से चेन लूट ली और ऑटो से कूदकर भागने लगीं।
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चेन लुटते ही मैना देवी ने शोर मचाया और तीनों के पीछे दौड़ पड़ीं। टेढ़ी पुलिया के पास ही उन्होंने एक महिला को पकड़ लिया। खुद को फंसता देख आरोपी महिला ने उन्हें छोड़ने के बदले अपने जेवर और नकदी देने की पेशकश भी की।


दो साथियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस बीच लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसीपी कैंट सुजीत दुबे ने बताया कि मैना देवी की तहरीर पर तीनों महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़ी गई महिला ने पूछताछ में अपना नाम संजना और पता गोरखपुर के ढेमुशा का बताया है। पुलिस उसकी दोनों साथियों का सुराग लगा रही है।
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