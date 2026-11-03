Lucknow News: छेड़खानी के विरोध पर दी धमकी

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गुड़ंबा। क्षेत्र निवासी एक किशोरी ने चार लोगों पर छेड़खानी और विरोध पर धमकाने का आरोप लगाते हुए गुडंबा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता के पिता के मुताबिक, 21 अक्तूबर की शाम करीब पांच बजे बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी। आरोप है कि सोनू, अंगरिया, सलमान और अरमान ने बेटी से छेड़खानी की। विरोध पर सलमान और अरमान ने बेटी को धक्का दे दिया। शोर सुनकर उनके और पत्नी के पहुंचने पर आरोपियों ने धमकी दी और चले गए। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। (संवाद)