फैजुल्लागंज को बाढ़ से उबारने में धन की कमी नहीं आएगी : राजनाथ सिंह

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रक्षामंत्री ने कहा कि सरकार और जनप्रतिनिधि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। उनकी समस्याएं समझने और भरोसा बढ़ाने के लिए वह उनके बीच आए हैं। बाढ़ आने के बाद से वह मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक के संपर्क में थे और लगातार हालातकी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने करीब 10 हजार राहत सामग्री के अतिरिक्त पैकेट भेजने की बात कही। बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने की आशंका पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सतर्क है और जरूरी कदम उठा रहा है।राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रभावितों की मदद करना जनप्रतिनिधियों का फर्ज है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंधे के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। वह प्रयास करेंगे कि जल्द शिलान्यास कर निर्माण शुरू कराया जाए। आईआईएम रोड से फैजुल्लागंज तक एक और बंधे का शिलान्यास जल्द कराने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विधायक डॉ. नीरज बोरा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक ओपी श्रीवास्तव एवं योगेश शुक्ला, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, मुकेश शर्मा एवं पवन सिंह चौहान, सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी मौजूद रहे।400 से अधिक परिवारों को बांटी राहत सामग्रीरक्षामंत्री ने आईआईएम रोड स्थित अल्लूनगर डिगुरिया चौक पर 400 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली और दाउदनगर निवासी इम्तियाज, कच्ची ढाल की संगीता देवी, लोहरामऊ के शहीद अहमद, शिवरानी, शांति देवी और नेहा तिवारी समेत अन्य लोगों से बातचीत कर उनका हाल जाना।शोकाकुल परिवारों से की मुलाकातरक्षामंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अपने तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह द्वारिकापुरी कॉलोनी स्थित महर्षि नगर में सुनील तिवारी के आवास पहुंचे और दिवंगत के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद कुर्सी रोड स्थित वुडलैंड पैराडाइज फेज-2 में रोहित सिंह के आवास पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने सर्वोदय नगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता जयपाल सिंह के आवास पर जाकर उनका कुशलक्षेम भी जाना और स्वास्थ्य की जानकारी ली।