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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   There will be no electricity supply in the Aishbagh area for two hours today

Lucknow News: ऐशबाग इलाके में आज दो घंटे नहीं आएगी बिजली

Thu, 15 Oct 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:09 AM IST
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There will be no electricity supply in the Aishbagh area for two hours today
लखनऊ। शहर के ऐशबाग सहित कई इलाकों में बृहस्पतिवार को सुधार कार्य के कारण बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। ऐशबाग उपकेंद्र के भदेवा, टेलीफोन एक्सचेंज, चित्रा टावर, वाटर वर्क्स रोड और ऐशबाग क्षेत्र की बिजली सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बाधित रहेगी। सुभाषपार्क महानगर के रहीमनगर सहित आसपास, अहिबरनपुर उपकेंद्र के मौसमबाग, ब्राइट मोटर के आसपास, कदम रसूल, भांडू टोला, बाल्मीकि कॉलोनी के आसपास सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बिजली नहीं आएगी। ग्वारी कलवर्ट उपकेंद्र के 2/309 और 3/231 विकासखंड के आसपास सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक करीब 100 उपभोक्ताओं की बिजली बंद रहेगी।
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