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Lucknow News: आज कई इलाकों में रहेगा बिजली संकट

Fri, 09 Oct 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:39 AM IST
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There will be a power crisis in several areas today
लखनऊ। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार को सुधार कार्य के कारण बिजली संकट रहेगा। सुभाष पार्क उपकेंद्र के सेक्टर-बी महानगर, नई बस्ती, रहीमनगर सीआईडी कॉलोनी, सचिवालय कॉलोनी, महानगर पीएसी मुख्यालय और आसपास के उपभोक्ताओं को दोपहर 12 से तीन बजे तक परेशानी उठानी पड़ेगी। कपूरथला उपकेंद्र के सेक्टर-बी अलीगंज, चांदगंज गार्डन, फतेहपुर, बसंत पार्क, अलीगंज थाना सहित आसपास सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक संकट रहेगा।
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निरालानगर उपकेंद्र के रामकृष्ण मार्ग, रामकृष्ण मठ, आईटी चौराहा, आईटी कॉलेज, ग्लोब हॉस्पिटल के बगल अयोध्या रोड, अन्नपूर्णा अपार्टमेंट, गुल पैलेस, रॉयल पैलेस , विवेकानंदपुरी हाइडिल कॉलोनी व आसपास की बिजली सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक बाधित रहेगी। (संवाद)
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