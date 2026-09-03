Lucknow News: कारोबारी के घर का ताला तोड़कर 25.75 लाख की चोरी

सीतापुर के विकासनगर निवासी शिवम मिश्रा पत्नी वर्तिका और बहन हेमलता त्रिपाठी के साथ नागेश्वर नाथ कॉलोनी में रहते हैं। शिवम के मुताबिक 28 अगस्त को पत्नी और बहन रक्षाबंधन मनाने मनकापुर गोंडा गई थीं। शाम को वह भी हरिद्वार घूमने चले गए थे। दो सितंबर को घर लौटने पर वर्तिका और हेमलता ने सामान बिखरा पाया। जांच करने पर पता चला कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे और दरवाजे का बेलन तोड़कर प्रवेश किया। चोरों ने अलमारी से नकदी, आभूषण और घर में लगा डीवीआर भी चुरा लिया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।