Lucknow News: युवक का शव होटल में फंदे से लटका मिला

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इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र के अनुसार, विवेक ने बुधवार दोपहर 2:40 बजे कमरा नंबर 115 में चेक-इन किया था। काफी समय तक बाहर न निकलने पर होटल कर्मचारियों को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। होटल मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। कमरे में विवेक का शव चादर के सहारे कुंडे से लटका मिला। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाई और परिजनों को सूचना दी। विवेक के माता-पिता का निधन हो चुका है। उनके दो भाई और एक बहन हैं।इंस्पेक्टर का कहना है कि प्रथमदृष्टया लग रहा है कि विवेक ने आत्महत्या की है पर कारण का पता नहीं चल सका है। परिजनों से फोन पर बात हुई है। उन्होंने भी कोई आरोप नहीं लगाया है।