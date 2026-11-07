Lucknow News: मौसम रहेगा शुष्क, सुबह हल्की धुंध के बाद निकलेगी धूप

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शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विज्ञापन

शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

लखनऊ। राजधानी में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार के मुताबिक, शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा। सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। रात में हल्की ठंडक का एहसास होगा।