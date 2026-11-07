Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The weather will remain dry; after some light morning mist, the sun will come out

Lucknow News: मौसम रहेगा शुष्क, सुबह हल्की धुंध के बाद निकलेगी धूप

Sat, 07 Nov 2026 02:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
The weather will remain dry; after some light morning mist, the sun will come out
लखनऊ। राजधानी में अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार के मुताबिक, शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा। सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा। रात में हल्की ठंडक का एहसास होगा।
विज्ञापन

शुक्रवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री और न्यूनतम 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे गिरावट हो सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed