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Lucknow News: राजधानी में फिर करवट ले सकता है मौसम

Sat, 24 Oct 2026 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:48 AM IST
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The weather in the capital could take another turn
राजधानी में शुक्रवार शाम धुंध छाई रही। 
लखनऊ। राजधानी में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान का असर यूपी पर भी पड़ेगा। इस वजह से लखनऊ में चार दिन बाद बदलाव देखने को मिल सकता है। 28 अक्तूबर को बादलों की आवाजाही के बीच छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट के आसार हैं।
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आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ में फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। हालांकि, 28 को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश नहीं भी होगी तो तापमान में गिरावट जरूर महसूस की जाएगी। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 17.6 डिग्री दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 18.5 डिग्री था।

राजधानी में शुक्रवार शाम धुंध छाई रही। 

राजधानी में शुक्रवार शाम धुंध छाई रही। 

राजधानी में शुक्रवार शाम धुंध छाई रही। 

राजधानी में शुक्रवार शाम धुंध छाई रही। 

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