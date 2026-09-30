Lucknow News: ट्रैक्टर चालक का शव घर से 300 मीटर दूर मिला, दोनों तलवे झुलसे थे
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 30 Sep 2026 02:56 AM IST
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सरोजनीनगर। बिजनौर के रहीमाबाद निवासी ट्रैक्टर चालक सचिन यादव उर्फ राजा (25) का शव मंगलवार तड़के घर से करीब 300 मीटर दूर एक मकान के बाहर दीवार के सहारे मिला। उनके दोनों पैरों के तलवे झुलसे थे। ग्रामीणों में करंट लगाकर हत्या किए जाने की चर्चा है। हालांकि परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है।
परिजनों के मुताबिक, सचिन सोमवार शाम करीब चार बजे घूमने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर तलाश की गई। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे रमेश ने उन्हें अपने घर के बाहर दीवार के सहारे बैठी अवस्था में देखा और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची बिजनौर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
एसीपी कृष्णानगर अभिषेक पांडेय ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह स्पष्ट होगी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सचिन के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।
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सचिन की करीब डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी। परिवार में पत्नी आयुषी और आठ माह का बेटा कान्हा है।
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परिजनों के मुताबिक, सचिन सोमवार शाम करीब चार बजे घूमने जाने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर तलाश की गई। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे रमेश ने उन्हें अपने घर के बाहर दीवार के सहारे बैठी अवस्था में देखा और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची बिजनौर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और फोरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
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एसीपी कृष्णानगर अभिषेक पांडेय ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की सही वजह स्पष्ट होगी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सचिन के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।
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सचिन की करीब डेढ़ वर्ष पहले शादी हुई थी। परिवार में पत्नी आयुषी और आठ माह का बेटा कान्हा है।