Lucknow News: विद्यार्थियों ने उपभोक्ता बाजार व ब्रांड प्रबंधन के बारे में जाना
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। लखनऊ विवि के मैनेजमेंट विभाग ने अपने नए एमबीए बैच का स्वागत किया। दीक्षारंभ 2026 के तहत आयोजित कार्यक्रम के छठे दिन छात्रों को व्यावसायिक जगत के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया। विभागाध्यक्ष प्रो. रितु नारंग ने कहा, एमबीए का सफर सिर्फ अकादमिक डिग्री तक सीमित नहीं है बल्कि यह नजरिया, आत्मविश्वास और ईमानदारी बनाने का एक मंच है। पूर्व छात्र मो. सैफ ने छात्रों को उपभोक्ता बाजार, ब्रांड प्रबंधन और परिचालन नेतृत्व की जानकारी दी। उन्होंने बदलते व्यावसायिक माहौल में आगे बढ़ने के लिए क्षमता विकसित करने को कहा। उन्होंने प्लेसमेंट की तैयारी और आवश्यक कौशल निर्माण रणनीतियों पर भी मार्गदर्शन दिया।
विज्ञापन