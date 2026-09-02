Lucknow News: निबंध प्रतियोगिता में शिवानी रावत अव्वल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान और पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने मंगलवार को संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। नारी की राजनीतिक चुनौतियां एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम विषय पर केंद्रित कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता 31 अगस्त को हुई थी। इसमें लगभग 75 छात्राओं ने हिस्सा लिया। एमए प्रथम वर्ष की शिवानी रावत ने पहला स्थान प्राप्त किया। बीए तृतीय वर्ष की वसुधा यादव दूसरे और संजू तीसरे स्थान पर रहीं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के निदेशक सर्वेश कुमार सिंह ने विजेताओं को प्रमाणपत्र, स्मृति-चिह्न और नकद राशि प्रदान की। कार्यक्रम संयोजक डॉ. रश्मिशील, प्राचार्य शिवानी श्रीवास्तव, संजीव कुमार अग्रवाल और डॉ. साधना सिंह यादव ने विचार रखे।

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