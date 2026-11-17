लखनऊ। भारतरत्न बोधिसत्व बाबासाहब डॉ. भीमराव अंबेडकर महासभा की ओर से रविवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। विषय दलितों के सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका था। हजरतगंज स्थित डॉ. आंबेडकर महासभा परिसर में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मीडिया दलित समाज की आवाज को मंच देता है। मीडिया को निष्पक्ष, जिम्मेदार और सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद सरोज ने की। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल और विशिष्ट अतिथि लोकपाल डॉ. आरआर जैसवार थे।

विज्ञापन