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लखनऊ। विश्व कायस्थ संस्थान ने एक निजी होटल में समागम 4.0 का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना ने भगवान चित्रगुप्त के माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम गणेश वंदना से प्रारंभ हुआ। बच्चों और युवा प्रतिभागियों ने अपनी कला से विशेष छाप छोड़ी। नमिश ने सपने रे की संगीतमय प्रस्तुति दी। शौर्य मोहन श्रीवास्तव ने ऊर्जावान नृत्य प्रस्तुत किया। आलोक श्रीवास्तव के कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत ने पुरानी यादें ताजा कीं। न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना, न्यायमूर्ति विष्णु कांत सहाय और ओपी श्रीवास्तव ने कलाकारों को सम्मानित किया। विश्व कायस्थ संस्थान के महासचिव संजय श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. आकांक्षा निगम ने कार्यक्रम का संचालन किया और समन्वयक ने आभार व्यक्त किया।