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लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष एमएलसी डाॅ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि दलितों के सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका अहम है। मीडिया ने उनमें सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया। वह सोमवार को डाॅ. भीमराव आंबेडकर महासभा सभागार में दलितों के सशक्तीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार का आयोजन सेमिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मौके पर वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गौतम, संतोष वाल्मीकि, रीता कृष्ण मोहन, रोमा शमीम, खुशीराम चौधरी, जावेद, ज्ञान प्रकाश ज़ख़्मी, चंद्रभान यादव सहित अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद सरोज ने की एवं संचालन खुशीराम चौधरी ने किया।