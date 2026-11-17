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लाल-पीली साड़ियों में सजी महिलाएं पूजन की तैयारी में जुटी थीं। सुबह पांच बजे तक गोमती तट पर पहुंच चुके हजारों श्रद्धालु भोजपुरी गीतों और ढोल की थाप पर झूम रहे थे। सूरज की पहली किरण दिखते ही महिलाएं गोमती के पानी में उतर गईं। विधि-विधान से पूजन कर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने एक-दूसरे को लंबा सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दीं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कोसी भरी। इसके बाद ठेकुआ और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। इस तरह छठ महापर्व का समापन हुआ।झूलेलाल घाट, संझिया घाट, कुड़ियाघाट, कुकरैल पिकनिक स्पॉट के पास, मनकामेश्वर वाटिका और खाटू श्याम मंदिर में भी अर्घ्य दिया गया। कृष्णानगर के मानसनगर, आलमबाग नहर, महानगर स्थित 35वीं पीएसी वाहिनी, कानपुर रोड की एलडीए कॉलोनी सेक्टर-ई, रुचिखंड-2, सरोजनी नगर, दुर्गापुरी कॉलोनी और चिनहट के छोहरिया माता मंदिर परिसर समेत शहर में करीब 200 स्थानों पर छठ पूजा हुई।लाल-पीली साड़ियों में सजी महिलाएं पूजन की तैयारी में जुटी थीं। सुबह पांच बजे तक गोमती तट पर पहुंच चुके हजारों श्रद्धालु भोजपुरी गीतों और ढोल की थाप पर झूम रहे थे। सूरज की पहली किरण दिखते ही महिलाएं गोमती के पानी में उतर गईं। विधि-विधान से पूजन कर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने एक-दूसरे को लंबा सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दीं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कोसी भरी। इसके बाद ठेकुआ और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया। इस तरह छठ महापर्व का समापन हुआ।झूलेलाल घाट, संझिया घाट, कुड़ियाघाट, कुकरैल पिकनिक स्पॉट के पास, मनकामेश्वर वाटिका और खाटू श्याम मंदिर में भी अर्घ्य दिया गया। कृष्णानगर के मानसनगर, आलमबाग नहर, महानगर स्थित 35वीं पीएसी वाहिनी, कानपुर रोड की एलडीए कॉलोनी सेक्टर-ई, रुचिखंड-2, सरोजनी नगर, दुर्गापुरी कॉलोनी और चिनहट के छोहरिया माता मंदिर परिसर समेत शहर में करीब 200 स्थानों पर छठ पूजा हुई।