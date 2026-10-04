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Lucknow News: मुंबई रूट की आठ ट्रेनों का संचालन होगा बाधित

Sun, 04 Oct 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:37 AM IST
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The operation of eight trains on the Mumbai route will be disrupted
लखनऊ। कल्याण-ईगतपुरी रेलखंड के कसारा स्टेशन पर तीसरी लाइन के निर्माण के कारण मुंबई रूट की ट्रेनें सात अक्तूबर से प्रभावित रहेंगी। पुष्पक एक्सप्रेस, सीतापुर-एलटीटी एक्सप्रेस, पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस एक घंटे रोककर चलाई जाएगी। 14 व 15 अक्तूबर को ट्रेन 12598 मुंबई -गोरखपुर एक्सप्रेस बदले रूट कल्याण-कर्जत-पुणे-मनमाड़ के रास्ते चलाई जाएगी। गोमतीनगर से 16 अक्तूबर को चलने वाली 12533 पुष्पक एक्सप्रेस जलगांव-नंदुरबार-वसई रोड-ठाणे के रास्ते, पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस, गोरखपुर-एलटीटी कुशीनगर एक्सप्रेस 17 अक्तूबर को जलगांव-नंदुरबार-वसई रोड-ठाणे के रास्ते तथा एलटीटी-सीतापुर एक्सप्रेस 17 अक्तूबर को कल्याण-कर्जत-पुणे-मनमाड़ के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी।
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