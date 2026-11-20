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वह बृहस्पतिवार को राजभवन स्थित अपने आवास पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियान को गंभीरता से चलाने और नए मतदाताओं का पंजीकरण कराने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पूरी सक्रियता, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ इस अभियान में जुटें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रह जाए। बैठक में मतदाता पंजीकरण, आवश्यक फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अभियान के प्रभावी संचालन पर चर्चा हुई।इस दौरान महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, उपाध्यक्ष विनायक पांडेय, योगेंद्र पटेल, विधानसभा प्रभारी रामदेव पाल, अभियान संयोजक मान सिंह समेत भाजपा के पदाधिकारी, पार्षद, लखनऊ कैंट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।मतदाता सूची में युवाओं को जोड़ने पर जोरलखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता जोड़ो अभियान के तहत बृहस्पतिवार को इंदिरानगर सी ब्लाॅक स्थित दत्त भवन में लखनऊ पूर्वी विधानसभा की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विधायक ओपी श्रीवास्तव ने युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर जोर दिया। अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक योग्य नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हर पात्र युवा का नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर दिया। भाजपा लखनऊ महानगर महामंत्री सत्येंद्र सिंह ने इसे संगठन की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने बूथ स्तर पर पात्र मतदाताओं की पहचान, नए पंजीकरण और मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन के लिए लोगों को जागरूक करने को प्रमुख उद्देश्य बताया। (माई सिटी रिपोर्टर)