फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The Melodies of Bhojpuri Folk Songs: From Devigeet to Biraha

Lucknow News: देवीगीत से बिरहा तक भोजपुरी लोकगीतों के सजे सुर

Tue, 13 Oct 2026 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
The Melodies of Bhojpuri Folk Songs: From Devigeet to Biraha
लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।
लखनऊ। देवी गीत की आराधना, सोहर की खुशी, बिरहा की कसक और निर्गुण के भाव। भोजपुरी लोक संगीत की विविध छटाएं सोमवार को गोमतीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सभागार में सुनाई दीं। इमेज एंड क्रिएशन वेलफेयर सोसाइटी की लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रतिभागियों ने पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति की समृद्ध विरासत को जीवंत कर दिया। भजन नाहीं जानी कौने बतिया पर खफा रसिया... ने श्रोताओं का खास तौर पर ध्यान खींचा।
विज्ञापन

उप्र. संस्कृति विभाग के सहयोग से कार्यशाला तीन अक्तूबर से वरिष्ठ भोजपुरी लोकगायक अवधेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में चल रही थी। समापन समारोह की शुरुआत देवी गीत अपने बचपन के... से हुई। फिर सोहर बलमा सुतेला सुख, लोकगीत काहे बतिया ई हमसे, काजर पराई गीत मांगे ननदिया कंगनवांकी प्रस्तुति हुई। छठ गीत पनवां से पातर, पचरा, बिरहा, दादरा और निर्गुण ने भी रंग बिखेरे।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, पद्मश्री साहित्यकार विद्या विंदु सिंह और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय मौजूद रहे। प्रतिभागियों व संगतकारों को प्रमाणपत्र और प्रतीक चिह्न से सम्मानित किया गया। आयोजक कमलेश कुमार पाठक और संयोजिका कविता पाठक समेत बढ़ी संख्या में श्रोता माैजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


20 प्रतिभागियों ने दी प्रस्तुति
कार्यशाला में अनुराधा यादव, शालिनी साहू, नीलिमा सिंह, डॉ. रश्मि उपाध्याय, आभा दीक्षित, भारती वर्मा, शांभवी मिश्रा, बीना त्रिपाठी, मनु रॉय, सोनी श्रीवास्तव, आरती शुक्ला, ऋतु करमचंदानी, सुनीता जायसवाल, अजय पासवान, अलका चतुर्वेदी, किरण सोनी, रजनी सिंह, सीमा अग्रवाल, श्रुति मालवीय और सुनीता चौरसिया ने भाग लिया। तबले पर पंडित अनिल महाराज, आर्गन पर पंडित चंद्रेश पांडेय, ऑक्टोपैड पर हर्षित मिश्रा और नगाड़े पर दीन मोहम्मद ने संगत की।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

लोकगायन कार्यशाला के समापन समारोह में प्रस्तुतिस देतीं महिलाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed