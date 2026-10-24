लीग से बेटियों को मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर : डॉ. राजेश्वर सिंह

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लखनऊ। महिला प्रो वॉलीबॉल लीग के खिलाड़ियों की नीलामी और ट्रॉफी अनावरण समारोह में सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और जिम्मेदारी की सीख मिलती है। महिला सशक्तीकरण के लिए बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ने के अवसर देना जरूरी है। महिला प्रो वॉलीबॉल लीग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जापान की महिला वॉलीबॉल टीम की स्वर्ण पदक जीत का उदाहरण देते हुए मेहनत और अनुशासन का महत्व बताया। कहा कि महिला प्रो वॉलीबॉल लीग देश की बेटियों को अपनी प्रतिभा निखारने और नई पहचान बनाने का अवसर देगी। समारोह में मेधज ग्रुप के चेयरमैन समीर त्रिपाठी, लीग संचालिका व महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही, डॉ. बुखरत अहमद, डॉ. आरपी सिंह, सूर्यांशी पांडेय और लीग के ब्रांड एंबेसडर संग्राम सिंह मौजूद रहे।